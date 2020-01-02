N'Zonzi için ısrarlar sürüyor

Galatasaray'da kadro dışı kalmasının ardından kiralık sözleşmesinin feshedilmesi beklenen N'Zonzi'yi isteyen Lyon'un bu transferi bitirecek en muhtemel kulüp olduğu ileri sürüldü.BeinSport Fransa'ya göre Lyon'un gerek sakatlıklar, gerekse de takımdan ayrılacak oyuncular sebebiyle Ocak ayında hareketli bir dönem yaşayacağı belirtildi. Bu bağlamda Lyon'un hocası Rudi Garcia'nın orta sahaya yapılacak takviyenin baş aktörünün Steven N'Zonzi olmaya devam ettiği belirtiliyor.Rudi Garcia'nın Roma'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Steven N'Zonzi'nin dışında Lucas Digne ile Olivier Giroud gibi isimleri de takip ettiği söyleniyor.Lyon'un elinde tutmakta zorlandığı Lucas Tousart'ın yanı sıra Dembele ve Marcelo'nun da ayrılıklarının söz konusu olduğu biliniyor.