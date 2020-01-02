N'Zonzi için ısrarlar sürüyor

Olympique Lyon'un N'Zonzi'yi kadrosuna katması en muhtemel kulüp olduğu öne sürülüyor.

N'Zonzi için ısrarlar sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2020 01:52
Galatasaray'da kadro dışı kalmasının ardından kiralık sözleşmesinin feshedilmesi beklenen N'Zonzi'yi isteyen Lyon'un bu transferi bitirecek en muhtemel kulüp olduğu ileri sürüldü.

BeinSport Fransa'ya göre Lyon'un gerek sakatlıklar, gerekse de takımdan ayrılacak oyuncular sebebiyle Ocak ayında hareketli bir dönem yaşayacağı belirtildi. Bu bağlamda Lyon'un hocası Rudi Garcia'nın orta sahaya yapılacak takviyenin baş aktörünün Steven N'Zonzi olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Rudi Garcia'nın Roma'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Steven N'Zonzi'nin dışında Lucas Digne ile Olivier Giroud gibi isimleri de takip ettiği söyleniyor.

Lyon'un elinde tutmakta zorlandığı Lucas Tousart'ın yanı sıra Dembele ve Marcelo'nun da ayrılıklarının söz konusu olduğu biliniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için