Toronto Raptors koçu Nick Nurse, geçmişte yaşadığı zorluklar ve zor zamanlardan bahsetti.



Nurse, Raptors'a Finaller'de Golden State Warriors'ı mağlup ettiği 2018-19 sezonunu 58 galibiyetle tamamlamıştı. Kariyerinin ilk NBA şampiyonluğunu kazanması hızlı başarı gibi görünse de, hücum stratejileri Kawhi Leonard gibi oyunculara yardımcı olmuştu ve onlarca yıllık deneyimiyle de büyük katkılarda bulunmuştu.



Yakın zamanda yapılan bir röportajda Nick, sürekli takım değiştirip farklı taraflara koçluk yaptığı günlere ışık tuttu:



"Zor dönemlerdi, sanırım o durumla ilgili en sıkıntılı şey, her sezon sona erdiğinde, gelecek yıl nerede olacağıma dair endişeye girmemdi. O zamanlar çok yıllı anlaşmalar yoktu."



Iowa'lı olan Nurse, sekiz kardeşle birlikte büyümüştü ve Basketbol ve Küçükler Ligi Beyzbol koçu olan babasının sportif DNA'sını taşımıştı.



Çocukken çeşitli sporları deneyen (sırıkla atlama, futbol, beyzbol) Nurse, sonunda basketbolda karar kılmıştı. Kuzey Iowa'da bir oyuncu olarak geçirdiği süre boyunca, dört yılda yakaladığı 170/363 (%46.8) üçlük isabeti rekor sahibi olmuştu. Daha sonra, 23 yaşında antrenörlük yapmaya başlamıştı.



Nurse, koçluk mesleğini Iowa, Güney Dakota, İngiltere, Belçika ve Oklahoma gibi yerlerde icra etmişti. 30 yıllık antrenörlük kariyerinde, Nurse, 15 farklı takımda sürüyle sporcular yetiştirmişti.



"BU CUMARTESİ KAZANMAN LAZIM, YOKSA GİDERSİN"



O günleri hatırlayan 2019-20 sezonunun 'Yılın Koçu' ödülünün sahibi, şunları söyledi:



"Belçika'da sahip olduğum işte, her hafta sürekli nerede olacağımı merak ederdim. O sezonda birkaç kez, sanki 'Bu Cumartesi bu maçı kazanman gerek, yoksa gidersin' durumu vardı. Yani bu belirsizlik zordu, ama geriye dönüp baktığımda, tüm bu işleri çok sevmiştim. Hayatın o döneminde benim için çok önemlilerdi ve ben de yalnızca yaptığım işte daha iyi olmaya ve kazanmaya çalışıyordum."



Nurse'ün güvenilirliği, aynı zamanda üç ligde de (NCAA, Oversees Pro ve G League) koçluk yapan tek isim olmasından da geliyor. G League'de iki takımla şampiyonluk kazandıktan ve 2011 yılında 'Yılın Koçu' ödülünü kazandıktan sonra, Nurse, Raptors'ın yardımcı koçu olmuştu ve 2018 yılında da başantrenör olarak terfi etmişti.



