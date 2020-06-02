Nuri Şahin sezonu kapattı!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Nuri Şahin, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Nuri Şahin sezonu kapattı!
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02 Haziran 2020 20:32
Almanya'nın Werder Bremen ekibinde forma giyen Türk futbolcu Nuri Şahin, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Alman ekibinin teknik direktörü Florian Kohfeldt, cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u ağırladıkları maçta sakatlanan Nuri Şahin'in sezonu kapattığını belirtti.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Kohfeldt, "Maalesef Nuri'nin kalçasından yaşadığı sakatlık düşündüğümüzden çok daha ağır çıktı." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 lig maçında forma giymişti.

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