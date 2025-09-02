Bilal Beyazıt ve Trabzonspor açıklaması!

Trabzonspor'un, kaleci transferi için Kayserispor'dan Bilal Beyazıt'ı gündemine aldığı iddiaları üzerine Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan açıklama geldi.

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satmasının ardından, gözler bordo-mavililerin yapacağı kaleci transferine çevrildi.

Kayserispor'dan Bilal Beyazıt, Başakşehir'den Muhammet Şengezer, bordo-mavililerin listesinde yer alırken, flaş bir açıklama geldi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 26 yaşındaki Bilal Beyazıt ile ilgili "Şu an için herhangi bir gelişme yok. Beni bizzat arayan ya da kapımızı çalan bir yönetici olmadı. Trabzonspor'un Bilal Beyazıt ile ilgilendiğini duydum ancak resmi bir girişim söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Trabzonspor'un Muhammet Şengezer için transfer şartlarını sordu.

