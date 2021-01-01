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Nuggets'tan bir yönetici, Simmons - Murray takası fikrini dalgaya aldı!

Denver Nuggets ofisinden bir yönetici, Jamal Murray'nin Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile takas edilmesi fikriyle dalga geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets ofisinden bir yönetici, Jamal Murray'nin Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile takas edilmesi fikriyle dalga geçti.

Nuggets kısa süre önce, muhtemel bir Simmons takasının olası hedef noktalarından biri olarak ortaya çıkmıştı.

Bununla birlikte, Action Network'ten NBA yazarı Matt Moore, kaynaklarıyla yaptığı bir görüşmeden sonra bu söylentilerin asılsız olduğunu belirtti:

"Kısa not: Nuggets'a yakın olan kaynaklar, Simmons takası için 'öncü' oldukları yönündeki haberlere yönelik genel olarak kafa karışıklığıyla tepki verdiler. Yaygın olarak 'Kimi takas edeceğiz ki?' sorusu yöneltildi.

Jamal Murray'in bir takasta yer alıp alamayacağı fikrini sordum. Yanıt, 'Doğrusu bu Jamal'a mı yoksa bize mi hakaret, emin olamadım' şeklinde oldu."

2020-21 sezonunun sonlarına doğru çapraz bağlarından sakatlanmış olan Murray, halen iyileşme sürecinde yer alıyor.


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