Nowitzki, Nash'in teklifini neden reddetti?: "Artık basketbolu geride bıraktım"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, arkadaşı Steve Nash'e Brooklyn Nets'te yardımcı antrenör olarak katılma teklifini geri çevirdiğini doğruladı.



Nowitzki, Dallas Morning News'ten Brad Townsend'e "basketbolu artık geride bıraktığını" söyledi:



"Öncelikle, bunu burası (Dallas) dışında herhangi bir yerde yapabilir miyim bilmiyorum. İkincisi, zamanlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ailemle beraber olmayı seviyorum. Bu noktada basketbolu o kadar geride bıraktım ki, benim için bir düşünce bile değildi."



1998-2004 yılları arasında Nowitzki ile Mavs'te oynayan Nash, geçtiğimiz ay Brooklyn'in başantrenörü seçildikten sonra eski takım arkadaşının Nets'e katılmaya olan ilgisini ölçmüştü. Nowitzki, NBA tarihindeki tek takımla en uzun oyun kariyeri olan Dallas'ta, 21 sezonun ardından Nisan 2019'da emekli olmuştu.



Nowitzki, Townsend'e göre, Mavs'in sahibi Mark Cuban'dan, neredeyse istediği her kapasitede takıma yeniden katılma teklifi almıştı.



"NASH, DOĞAL BİR LİDER"



42 yaşındaki oyuncu ayrıca, Nash'in herhangi bir koçluk deneyimi olmamasına rağmen iyi bir takım çalıştırıcısı olacağına inandığını da ekledi:



"Nash, işler yolunda gitmediğinde insanlara her zaman destek olan ilk kişiydi. Etrafımda olan en pozitif takım arkadaşlarından biriydi. Bence harika olacak. Mola durumlarını, set belirlemeyi ve benzeri şeyleri zamanla öğrenecek, ama bence doğal bir lider olmak için gerekenlere zaten sahip."



