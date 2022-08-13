Nottingham Forest'tan transfere dev harcama!

Premier Lig'in yeni ekibi Nottingham Forest, transfere bu sezon dev bir harcama yaptı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekibi, Watford'dan Emmanuel Dennis'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Forest, bu transfer için İngiliz ekibine yaklaşık 23 milyon Euro bonservis ödeyecek.



10 MİLYON DA FREULER'E



Nottingham Forest ayrıca, Atalanta ile Remo Freuler için anlaşmaya vardı. Bu transfer için de kulübün kasasından yaklaşık 10 milyon Euro bonservis çıkacak.



İngiliz ekibi, serbest oyuncu olan Cheikhou Kouyate için de anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.



130 MİLYONDAN FAZLA HARCANACAK



Notthingam Forest bu transfer için toplamda 33 milyon Euro'luk bir harcama yapacak. Daha önce de transfere 100 milyon Euro harcayan İngiliz ekibi toplamda 133 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödemiş olacak.





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