Nottingham Forest, Avrupa'da çıkışa geçti

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Nottingham Forest ile Malmö FF karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Nottingham 3-0'lık skorla kazandı.
Nottingham'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ryan Yates, 44. dakikada Arnaud Kalimuendo, 59. dakikada Nikola Milenkovic kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Nottingham, puanını 8'e çıkardı. Malmö ise 1 puanda kaldı.
Nottingham, bir sonraki maçında Utrecht'e konuk olacak. Malmö ise Porto deplasmanına gidecek.
