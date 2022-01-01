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Norman Powell, süresiz kadro dışı!

LA Clippers, takımın yeni oyuncusu Norman Powell'ın süresiz kadro dışı kaldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers, takımın yeni oyuncusu Norman Powell'ın süresiz kadro dışı kaldığını duyurdu.

Sol ayağındaki sesamoid kemiğinin kırıldığı tespit edilen Powell'ın dönüşü için henüz bir tarih verilmedi.

Clippers, Powell'ı son takas günü öncesinde Eric Bledsoe, Keon Johnson ve Justise Winslow karşılığında Portland Trail Blazers'tan Robert Covington ile birlikte kadrosuna katmıştı.

LA ekibi ile oynadığı üç maçta Powell, maç başına 26.7 dakika sahada kalarak 21.0 sayı, 3.0 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları tutturmuştu.


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