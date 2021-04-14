Nikola Kalinic, Real Madrid yolunda

Real Madrid, Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Nikola Kalinic'i transfer etmek istiyor.



AS gazetesinde yer alan habere göre; Gabriel Deck'in Oklahoma City Thunder'a transfer olduktan sonra kısa forvet pozisyonunda tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu arayan Real Madrid, bu sezonu Valencia'da geçiren 29 yaşındaki Nikola Kalinic'i istedi.



Haberin detayında, Valencia'nın gelecek sezon EuroLeague'de oynayamayacak olması nedeniyle Kalinic'in de bu transfer sıcak baktığı kaydedildi.



Vincent Poirier ile kadrosunu güçlendiren Real Madrid'in Kalinic dışında Pierria Henry ve Thomas Heurtel ile de ilgilendiği kaydedildi.



