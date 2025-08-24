Nico Paz parladı, Como üç puanla başladı!

İtalya Serie A'nın 1. Hafta maçında Como, Lazio'yu konuk etti.



Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Como 2-0 kazandı.



Como'ya galibiyeti getiren golleri dakika 47'de Anastasios Douvikas ile dakika 73'te Nico Paz kaydetti.



Como'nun Galatasaray'dan transferi Alvaro Morata mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 70. dakikada Douvikas'ın yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Como lige 3 puanla başladı. Lazio, ilk maçında puan alamadı.



İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Como, Bologna deplasmanına gidecek. Lazio, Hellas Verona'yı konuk edecek.







