24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-019'
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
0-019'
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
0-017'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
0-255'
24 Ağustos
Villarreal-Girona
4-059'
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
0-04'
24 Ağustos
Juventus-Parma
0-03'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-05'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-090'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Nico Paz parladı, Como üç puanla başladı!

İtalya Serie A'nın 1. Hafta maçında Como, sahasında Lazio'yu 2-0 mağlup etti.

calendar 24 Ağustos 2025 21:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 1. Hafta maçında Como, Lazio'yu konuk etti.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Como 2-0 kazandı. 

Como'ya galibiyeti getiren golleri dakika 47'de Anastasios Douvikas ile dakika 73'te Nico Paz kaydetti.

Como'nun Galatasaray'dan transferi Alvaro Morata mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 70. dakikada Douvikas'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Como lige 3 puanla başladı. Lazio, ilk maçında puan alamadı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Como, Bologna deplasmanına gidecek. Lazio, Hellas Verona'yı konuk edecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Galatasaray 3 2 1 0 6 0 7
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Kayserispor 2 0 2 0 1 1 2
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
