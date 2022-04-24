Neymar: "Beni ıslıklamayı bırakın"

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Neymar, lig şampiyonluğunu kazandıkları gece dahi taraftarların takımı protesto etmesine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Neymar: 'Beni ıslıklamayı bırakın'
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24 Nisan 2022 17:09
Fransa Ligue 1'de 10. şampiyonluğunu kazanan Paris Saint Germain'de yıldız oyuncu Neymar, taraftarların yaptığı protestoyu eleştirdi.

Neymar, "Beni ıslıklamayı bırakın artık. 3 yıl daha kontratım var ve hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum. Nefesinizi boşuna tüketmeyin." ifadelerini kullandı.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenmesi sonrası taraftarlar Messi ve Neymar'ı ıslıkla protesto etmeye başlamıştı.

Neymar, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 11 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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