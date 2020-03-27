'Neymar Barça'ya dönmeli, Lautaro için erken'

Barcelona'nın efsane futbolcularından Rivaldo, Katalan ekibinin transfer listesinde olduğu iddia edilen Neymar ve Lautaro Martinez ile ilgili yorum yaptı.Neymar'ın Barcelona'ya yeniden dönüşünü desteklediğini söyleyen Brezilyalı efsane, "Barcelona'nın onu bırakması belki hataydı ama 222 milyon Euro'dan daha ucuza alınabiliyorsa kulüp bu fırsatı değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.Neymar'ın kulübü tanıyan biri olmasının ve Messi - Suarez ikilisini iyi tamamlaması dolayısıyla önümüzdeki sezon kesinlikle Barcelona'ya gitmesi gerektiğini söyledi.Rivaldo ayrıca Barcelona'yı bırakıp PSG'ye giden Neymar'a kızan taraftarların da yıldız futbolcuya kızgın olduğunu bildiğini ancak özür dileyerek yeniden eski günlerine dönebileceğini söyledi.Barcelona'nın transfer gündeminde olduğu iddia edilen bir başka isim olan Lautaro Martinez için Katalan ekibi ihtimaline "henüz erken" diyen Rivaldo, "Lautaro Inter'in en önemli oyuncusu haline henüz bu sezon geldi. 22 yaşındaki Arjantinli bence gollerini atmaya ve çalışmaya devam etmeli. Barcelona için hazır değil" değerlendirmesini yaptı.