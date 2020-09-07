Newcastle United'a yeni golcü: Callum Wilson

Newcastle United, Bournemouth'ta forma giyen forvet oyuncusu Callum Wilson'ı aldı

Haber; AA
Newcastle United'a yeni golcü: Callum Wilson
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2020 15:14
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Bournemouth'ta forma giyen forvet oyuncusu Callum Wilson'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basını, Newcastle United'ın transfer için 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

2014 yılından beri Bournemouth forması giyen Callum Wilson, geçen sezon 39 maça çıkmış ve 9 gol atmıştı.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için