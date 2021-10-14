Nejc Skubic: 'Galatasaray karşısında hep iyiyiz'

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'un önemli isimlerinden Nejc Skubic, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.



Basın mensuplarına konuşan Nejc Skubic "Galatasaray ile iyi bir maç olacak. Onlara karşı hep iyi oynuyoruz. Bu maçtan da iyi bir skor almak istiyoruz." dedi.



14 puanı olan Konyaspor'un 8 haftada 3 galibiyet ve 5 beraberlik alarak namağlup durumda olmasıyla ilgili konuşan Skubic "Ligde 8 hafta kaybetmedik. Bizim önceliğimiz her zaman kazanmak. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında iyi oynadık ama kalecileri harikaydı. Bu yüzden kazanamadık. Pozitif kalalım ve kazanmayı düşünelim. Galatasaray maçında da pozitif oyunumuzu, düşüncemizi göstermek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



32 yaşındaki Sloven futbolcu, fazla sarı kart görmesi hakkında da "Maç içinde hırslıyım. Hakemle konuşmalarımdan dolayı sarı kart alıyorum. Ama bunu değiştiremem. Değiştirmeyi de düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.





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