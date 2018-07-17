  •  
    ...Ve menajeri açıkladı; "Biz transferde anlaştık"
  •  
    Transfer teklifleri gelen Fabri giderse yerine o...
  •  
    Serdar'ın transfer sözü! "Hakan ile konuştuk..."
  •  
    Ve Açıkladı; "Beşiktaş menajerimle görüştü..."
  •  
    Beşiktaş'ın transferdeki 1 numarası konuştu ve..

Ndiaye'nin menajeri açıkladı; "Galatasaray ile anlaştık"

Galatasaray'ın gündemindeki Badou N'Diaye'nin transferi kısa sürede netleşecek. Cim Bom'a müjdeli haber geldi. Senegalli futbolcunun menajeri Davilla konuştu

Ndiaye'nin menajeri açıkladı; 'Galatasaray ile anlaştık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2018 09:12
Ryan Donk ile sözleşme imzalayan ve Badou Ndiaye'nin yıllık 3 milyon Euro'luk ücretini ödemeye hazır olan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Senegalli futbolcunun menajeri William Davilla, Ndiaye'nin Galatasaray ile anlaştığını açıkladı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, Davilla, "Galatasaray ile ücret konusunda bir sorunumuz kalmadı. Ancak onların Stoke City ile anlaşmalarını bekliyoruz" dedi. Bu durum Sarı-Kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun kulübü olan Stoke City ile bonservis konusunda herhangi bir sonuca henüz varılamadı.

KİRALIK FORMÜLÜNE GİDİLEBİLİR

Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giymek isteyen Badou Ndiaye için tek bir sorun kaldı: Stoke City'nin istediği transfer ücreti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Türkiye'de transfer döneminin sona ereceği 31 Ağustos'a kadar zamanı var. Ancak Cim Bom, Senegalli orta sahayı bonservisiyle alamazsa her ne kadar kiralama bedeli ödemek istemese de bu formüle de başvurmak zorunda kalabilir. Bu doğrultuda son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için