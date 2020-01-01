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NBA'in yeni playoff turnuvası fikrinin, reytingleri artırması bekleniyor

NBA'in, geleneksel olmayan playoff ilk turunun, reytingleri artıracağına inandığı söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, geleneksel olmayan playoff ilk turunun, reytingleri artıracağına inandığı söylendi.

NBA, grup aşaması formatında olasılıklardan biri olan, geleneksel olmayan bir playoff ilk turu düzenlemeyi düşündüğü açıklanmıştı. Lig kaynaklarının The Ringer'a, NBA'in bunun sıradan taraftarlar arasında daha fazla ilgi yaratabileceğine dair bir inancın olduğunu belirttikleri öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonun playoff ilk turlarında iki takım, rakiplerini süpürdüğü ve sadece iki tane 6. maç ve bir 7. maç olduğu için, reytingleri düşüşe uğramıştı.

Lig kaynakları geçtiğimiz birkaç hafta boyunca sürekli olarak sezonun playofflarla devam edeceğini, ancak bunun henüz belirlenmediğini söylemişlerdi.


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