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Nash: "Ben Wallace, bana 'seni öldürürüm' dedi!"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Detroit Pistons efsanesi Ben Wallace'ın kendisini "öldürmekle" tehdit ettiği bir anısını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Detroit Pistons efsanesi Ben Wallace'ın kendisini "öldürmekle" tehdit ettiği bir anısını paylaştı.

Tüm zamanların en büyük savunmacılarından biri olarak görülen Wallace, oynadığı dönemde takım arkadaşları için çok az rakip oyuncunun aşabildiği inanılmaz perdeler yapabilmesiyle ünlüydü.

Kendisi de tüm zamanların en iyi point guardlarından biri olan Nash, The Athletic ile yaptığı röportajda bir keresinde bir rakip oyuncunun peşinden koşarken Wallace'ın yaptığı bu perdelerden birine çarptığında başına gelenleri, şu şekilde anlattı:

"Birini kovalarken, birkaç kez yaptığı perdelere çarpmıştım. Naif bir rekabetçi olarak, bir sonrakinde kendisine elimden geldiğince sert bir şekilde çarpmaya çalıştım. Sanırım bana, bunu bir daha yaparsam beni öldüreceğini söylemişti. Bazen mücadele ortasında 1.91 boyunda ve 80 kilo olduğunuzu unutuyorsunuz.

Ama Ben tabii ki inanılmaz bir savunmacı, ribaundcı, çember koruyucu ve aynı zamanda harika perdeler kuran bir oyuncuydu. İnanılmaz bir kariyeri oldu."

Wallace ve Nash, kendi kariyerleri boyunca 21 kez karşı karşıya gelmişlerdi ve Nash'in takımı bunlardan 15'ini kazanmıştı.


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