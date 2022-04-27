Napoli, Khvicha Kvaratskhelia transferini bitirdi!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Khvicha Kvaratskhelia transferini bitirdiklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Napoli, Khvicha Kvaratskhelia transferini bitirdi!
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27 Nisan 2022 18:52
İtalya Serie A temsilcisi Napoli, 21 yaşındaki Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia transferini bitirdi.

Kulübün başkanı Aurelio De Laurentiis, katıldığı canlı yayında Rubin Kazan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç futbolcunun transferinin tamamlandığını duyurdu.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre ise, Napoli'nin Kvaratskhelia ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı ve oyuncunun yıllık 1,5 milyon euro maaş alacağı ifade edildi.

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