Nantes'ta Mustafa Muhammed kadro dışı!

Nantes'ta Mustafa Muhammed, LGBT+ sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Nantes'ta Mustafa Muhammed kadro dışı!
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14 Mayıs 2023 15:34
Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Toulouse deplasmanına konuk olan Nantes'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Nantes'ın, sezon maçında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed bu maçta kadro dışı kaldı. Mısırlı golcü, LGBT+ sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almadı.

Nantes'ta bu sezon toplam 49 maçta süre alan Mustafa Muhammed, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

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