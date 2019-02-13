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Namoğlu'nun istifa kararı sonrası flaş hamle

Yusuf Namoğlu'nun istifa kararının ardından Riva'da bir araya gelen MHK üyeleri de flaş karara imza attı

Kaynak: Sporx.com
Namoğlu'nun istifa kararı sonrası flaş hamle
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13 Şubat 2019 11:12
SPORX ÖZEL - Türk futbolunun gündemine adeta bomba gibi düşen MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifa kararının ardından bugün Riva'da bir araya gelen MHK üyeleri de "Başkanım seninle geldik seninle gideriz" diyerek öğleden sonra istifa dilekçelerini TFF genel sekreterliğine sundu.

Dün 17.00 civarında başkan Yıldırım Demirören'i arayarak, "Yarın etap çalışmasını tamamladıktan sonra istifamı sunacağım" diyen ve bu sabah Riva'ya gelen MHK başkanı Yusuf Namoğlu bu haftanın hakem tayinlerini resmileştirmenin ardından kurul üyeleriyle bir araya geldi.

MHK üyeleri Bedri Dölkeleş, Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu ve Ahmet Erdoğan'dan oluşan MHK yönetiminin toplu olarak istifa kararı aldıkları ve istifa dilekçelerini genel sekreterliğe sundukları öğrenildi.

Yusuf Namoğlu da açıklamasında arkadaşlarının istifasını verdiğini belirtti.
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