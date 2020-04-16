Nabil Dirar: "Türkiye'nin en büyüğündeyim"

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar koronavirüs günlerine dair açıklamalar yaptı.

Haber; Akşam
Nabil Dirar: 'Türkiye'nin en büyüğündeyim'
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16 Nisan 2020 08:16
Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, ülke basınına konuştu.

Tele-röportaj veren tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe salgın sürecinde oyuncularına sahip çıktı. Güvenli bir şekilde, evlerimizde çalışıyoruz. Bir kez daha iyi ki Fenerbahçe'yi seçmişim dedim. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim" ifadelerini kullandı.

Faslı yıldız, takım olarak son iki sezonda büyük hayal kırıklığı yaşattıkları itirafında da bulundu.

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