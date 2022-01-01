Myles Turner, Lakers'ın radarında!

Los Angeles Lakers'ın Indiana Pacers pivotu Myles Turner'a "belli bir miktarda ilgi" gösterdiği iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Lakers, 10 Şubat'taki son takas tarihine yaklaştığımız süreçte Turner takasıyla ilgileniyor:



"Rakip takımlar, Pacers ile guard Caris LeVert ve pivot Myles Turner'ın dahil olduğu görüşmeleri hızlandırıyor. Kaynaklar, Mavericks ve Knicks'in Turner ile takas yapmakla ilgilendiklerini belirtirken, aynı zamanda Lakers ve Hornets'ın da Turner'a belli miktarda ilgi gösterdiklerini ekledi."



25 yaşındaki Turner sezonda 13.1 sayı, 7.3 ribaund ve sezonun en iyisi olan 2.9 blok ortalamalarıyla oynuyor. Ayrıca maç başına 1.6 ile kariyer rekoru üçlük isabeti buluyor.



