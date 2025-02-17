Mustafa Gürsel: "Mücadele ve istek anlamında iyiyiz"

Trendyol 1. Lig'in 25 hafta karşılaşmasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mustafa Gürsel: 'Mücadele ve istek anlamında iyiyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2025 17:26
Son güncelleme 17 Şubat 2025 17:27
Trendol 1. Lig'in 25 hafta karşılaşmasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Mücadele ve istek anlamında iyiyiz, bunu daha çok artırarak devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça kazanmak için çıktıklarını söyledi.

Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Gürsel, "Transfer dönemini tamamladıktan sonra mücadele ve istek anlamında iyiyiz, bunu daha çok artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu maç inşallah başlangıç olur. Karşılaşda iyi bir mücadele oldu, ikinci golü de bulabilirdik. İkinci golü bulsak maçı daha erken koparabilirdik. Kazanmak önemli, puanımızı 40'a yükselttik. Bundan sonraki maçlara daha emin ve güvenli bakmak için bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery