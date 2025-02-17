Trendol 1. Lig'in 25 hafta karşılaşmasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Mücadele ve istek anlamında iyiyiz, bunu daha çok artırarak devam ettirmek istiyoruz." dedi.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça kazanmak için çıktıklarını söyledi.



Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Gürsel, "Transfer dönemini tamamladıktan sonra mücadele ve istek anlamında iyiyiz, bunu daha çok artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu maç inşallah başlangıç olur. Karşılaşda iyi bir mücadele oldu, ikinci golü de bulabilirdik. İkinci golü bulsak maçı daha erken koparabilirdik. Kazanmak önemli, puanımızı 40'a yükselttik. Bundan sonraki maçlara daha emin ve güvenli bakmak için bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı." diye konuştu.



