Mustafa Dalcı: 'Karakter gösterdik'

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, oyuncuların özgüveninden, mücadelesinden memnun olduklarını belirterek, "Böyle bir maçı 3 puanla kapatmak sevindirici." dedi.



Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Geçiş oyunu oynadığında üçüncü bölgede beşli oynamaya çalışan, oyun organizasyonları güçlü olan, sıkıntı yaşadıklarında ise yüksek toplarla sürekli pozisyon arayan bir takım, dolayısıyla bu analizleri iyi yaptık." diye konuştu.



İlk yarı maçı koparabilme ihtimallerinin de doğduğunu aktaran Dalcı, "Fakat karşımızda gerçekten son haftalarda güçlü oyun oynayan bir Göztepe vardı. İkinci yarı belki birinci bölge savunması yaparken sanki kendi sahamızda kabullenmiş gibi dursak bile bu planımızın bir parçasıydı. Skoru yakaladıktan sonra birinci ya da ikinci bölge savunmasını güçlü yapıp hızlı hücumlarla rakip takımın zaafını yakalamak istiyorduk. Oyunu 90 dakika doğru oynadığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Karşılaşma öncesinde oyunun stratejisini futbolcularına doğru empoze ettiğini düşündüğünü belirten Dalcı, "Tabii ki futbol oynarken ya da bu tarz final maçlarını oynarken oyuncuların karakterleri çok önemli. Az zamanda çok iş yaptığımızı düşünüyoruz. Siz de takdir edersiniz ki kısa zamanda organize olmuş bir Gençlerbirliği var. Oyuncuların özgüveni, içerideki mücadelesi, karakter göstermeleri bizim işimizi daha anlamlı kılıyor. Bu bağlamda böyle bir maçı 3 puanla kapatmak sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ