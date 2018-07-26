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Musa Çağıran ve Aminu Umar, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Osmanlıspor'dan Aminu Umar ve Musa Çağıran'ı kiralık olarak birer yıllığına kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Musa Çağıran ve Aminu Umar, Çaykur Rizespor'da
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26 Temmuz 2018 20:27
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Osmanlıspor'dan Aminu Umar ve Musa Çağıran'ı kiralık olarak birer yıllığına kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda uzun süredir görüşme halinde oldukları Osmanlıspor ile anlaştıktan sonra Musa Çağıran ve Aminu Umar ile son bir görüşme yapılarak transferlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran, 23 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Aminu Umar ile birer yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Her iki oyuncuya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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