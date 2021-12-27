Murat Sancak'tan transfer açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.



Mavi-beyazlı takımın fedakar başkanı Murat Sancak ligin ilk yarısı itibariyle iyi bir grafik çizdiklerini ve bu şekilde devam etmek istediklerini söyledi.



Lige başlarken hedeflerini "ligde kalmak" olarak belirlediklerini ifade eden Murat Sancak; "Bizim hedefimiz ligde kalmaktı. İyi gidiyoruz. Son oynadığımız Göztepe maçında ufak bir kaza geçirdik. Kendi kalemize gol attık. Eğer galip gelseydik 32 puanla devreyi bitirir ve daha mutlu olurduk. Ancak kısmet. Devre arasında 2-3 takviye yapıp bu ligde kalıcı olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.



HOCAMIZLA OTURUP KONUŞACAĞIZ



İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Başkan Murat Sancak;"Önümüzde şimdi kupa maçı var. Bu maçı geçirdikten sonra hocamız Vincenzo Montella ile oturup konuşacağız. Onun raporu doğrultusunda gidecek ve gelecek oyuncular üzerinde çalışmalarımızı başlatacağız." şeklinde konuştu.



HABER: ALİ BUDAK





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