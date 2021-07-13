Murat Sancak: 'David Luiz ile görüşüyoruz'

Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle ses getiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Arsenal ile sözleşmesi sona eren David Luiz için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.



Fikstür çekimi sonrasında konuşan Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Sezona hazır olduklarını vurgulayan Sancak, "Ülkemize ve spor camiasına hayırlı olsun. İlk maçımız Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe ile olacak. Daha heyecanlı durumdayız. Aslında 13 numarayı çekerken de Fenerbahçe'nin çıkmasını istemiştim. İnşallah iyi olacak. Taraftarlara sesleniyorum; Biz hazırız, siz de hazırlanın. Dünya yıldızı Balotelli'yi transfer ettik. Belhanda'yı kadromuza kattık. 3-4 oyuncuyu daha transfer edeceğiz. " ifadelerini kullandı.





Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.



