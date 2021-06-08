Murat Sancak'dan Gomis, Balotelli, Welbeck açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, instagram canlı yayınında taraftarların sorularını yanıtladı.



Süper Lig'de üst sıralarıu hedeflediklerini söyleyen Sancak, transfer gündemleri ile ilgili ise Gomis, Balotelli ve Welbeck'in listelerinde olduğunu söyledi.



Murat Sancak'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:



"GOMIS, BALOTELLI, WELBECK LİSTEMİZDE"



"Bafetimbi Gomis İstanbul'da. Gomis ile görüşeceğiz"



"Transfer listemizde Gomis'ten başka Welbeck ve Balotelli de var. Süreç devam ediyor"



"Badou NDiaye ile anlaşmıştık ama Adana Demirspor ve Murat Sancak mevzu olunca ücretler bir anda arttı ve transferden vazgeçtik. Altınordu'dan Metehan Mimaroğlu'na Altınordu 10 milyon TL isteyince ondan da vazgeçtik."



"Podolski gündemimizde yok, Ronaldo 45 yaşına gelince alırız inşallah. Burak Yılmaz çok iyi performans gösterdi, bu sene artık alamayız"



