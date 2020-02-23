Muğlaspor'da futbolculardan yönetime 1 dakikalık protesto!

Muğlasporlu futbolcular, Osmaniyespor maçında 1 dakika topa dokunmayarak yönetimi protesto etti.

Haber; AA
Muğlaspor'da futbolculardan yönetime 1 dakikalık protesto!
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23 Şubat 2020 17:52
TFF 3. Lig 3. Grupta yer alan Muğlaspor'un futbolcuları, Osmaniyespor müsabakanın başlama düdüğünün ardından 1 dakika topa dokunmayarak, yönetimi protesto etti.

Yeşil-beyazlı futbolcuların, maç başı ve peşinatların uzun süredir ödenmediği iddiasıyla gerçekleştirdikleri öğrenilen eylem sırasında Osmaniyesporlu futbolcular da kendi yarı sahalarında top çevirerek Muğlasporlu futbolculara destek verdi.

"Aşkımız armaya, aşkımız futbolculara" tezahüratında bulunan 48 Gençlik taraftar grubu da futbolcuların bu hareketini 5 dakika boyunca ayakta alkışladı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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