Geçen ay futbolu bırakacağı iddia ediken ve Denizlispor'dan ayrılan Muğdat Çelik sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Muğdat Çelik, İçel İdmanyurdu'da transfer oldu ve futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
MUĞDAT ÇELİK, İÇEL İDMANYURDU İLE ANLAŞTI
Denizlispor ile yolları ayrıldıktan sonra Muğdat Çelik, Sporx'in daha önce okuyucularına duyurduğu gibi ailesinin yanına Mersin'e yerleşme kararı almıştı. Çelik, yakın zamanda İçel İdmanyurdu ile görüştü ve anlaşma sağladı.
GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI
Kariyerinde Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşamıştı. Muğdat kariyerine 3. Lig'de devam edecek.
MUĞDAT ÇELİK, İÇEL İDMANYURDU İLE ANLAŞTI
Denizlispor ile yolları ayrıldıktan sonra Muğdat Çelik, Sporx'in daha önce okuyucularına duyurduğu gibi ailesinin yanına Mersin'e yerleşme kararı almıştı. Çelik, yakın zamanda İçel İdmanyurdu ile görüştü ve anlaşma sağladı.
GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI
Kariyerinde Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşamıştı. Muğdat kariyerine 3. Lig'de devam edecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ