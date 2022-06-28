Daha önce Galatasaray forması giyen Muğdat Çelik, son olarak Denizlispor'da oynadı. 32 yaşındaki futbolcu, Denizlispor ile yaptığı toplantının ardından ayrılık kararı aldı. Çelik, alacaklarından feragat ederek takımdan ayrıldı.



MUĞDAT ÇELİK AİLESİNİN YANINA DÖNÜYOR



Futbolu bıraktığı iddia edilen Muğdat Çelik ile ilgili somut verilere Sporx ulaştı. Denizli'den ayrılan Muğdat Çelik, ailesinin yanına yani; Mersin'e dönme kararı aldı.



KARARINI 1 HAFTA İÇİNDE VERECEK



Birkaç gün dinlenme kararı alan Muğdat, ailesiyle görüştükten sonra karar verecek. Çelik, kariyer planıyla ilgili kararını 1 hafta içinde netleştirecek.



MERSİN BÖLGESİNDEKİ BİR TAKIMI TERCİH EDEBİLİR



Muğdat Çelik'e TFF 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin dışında Süper Lig'den bazı teklifler var. Fakat; şu anda oyuncu futbola devam edip etmeme konusunda da bir karara varmış değil. Mersin bölgesinden bir takımdan teklif gelirse oyuncu kariyerini buna göre şekillendirecek.



OYNADIĞI TAKIMLAR



Geçen sezon Denizlispor'da 9 maçta 1 gol atan Muğdat Çelik, Kayserispor, Gaziantep FK, Galatasaray, Akhisarspor, Balıkesirspor, Nazilli Belediye, Batman Petrolspor, Çankırı Belediye ve Gençlerbirliği takımlarında oynadı.





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