Mourinho: 'Baskısız çalışan teknik direktör olamaz'

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Burnley maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında galibiyet hasretlerini ve UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerini değerlendirdi.



Portekizli menajer baskı altında çalışmanın kendisi gibi teknik direktörler için bir oksijen solumaya benzediğini söyleyerek, "Baskı yoksa sorun vardır. Dünyada baskı altında olmadan çalışan bir teknik direktör olamaz. Bizler için baskı oksijen gibidir" benzetmesini yaptı.



Mourinho baskıya alışarak teknik direktörlük yapılmasının bir zorunluluk olduğunu söyleyerek, "Baskıya alışmalısınız. Dünyada hedefleri veya herhangi bir baskısı olmayan bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Uyum sağlayabilirseniz başarılı olabilirsiniz" diye konuştu.



Mourinho ayrıca Dinamo Zagreb ile UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeleri ile ilgili ise "Bu düzeye gelindiğinde kolay rakip kalmıyor. Hırvat futbolu hala Hırvat futbolu. Bir futbol ülkesi ve çok yetenekli futbolcuları var. Turu geçmek için olumlu şeyler düşünüyorum. Çeyrek final hedefiyle turu geçmek istiyoruz" diyerek açıklamalarını noktaladı.



