Montpellier, Monaco'dan 1 puanı kurtardı

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Monaco, Montpellier'i konuk etti.



Karşılaşmanın 19. dakikasında Teji Savanier kırmızı kart gördü ve takımı Montpellier'i 10 kişi bıraktı.



Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve ilk yarı beraberlikle sonuçlandı.



Konuk ekip Montpellier, maçın 51. dakikasında Stephy Mavididi ile 1-0 öne geçti. Müsabakanın 70. dakikasında Monaco'da kazandığı penaltıyı gole çeviren Wissam Ben Yedder, skoru 1-1'e getirdi.



Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Montpeiller 11 puanla 6., Montpellier de 11 puanla 7. sırada yer buldu.



Öte yandan ligin 8. haftasında Monaco deplasmanda Lyon ile karşı karşıya gelecek. Montpellier ise Reims'i konuk edecek.



