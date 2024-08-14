Beşiktaş'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Francisco Montero, Racing Santander takımına transfer oldu.



İspanya La Liga 2 ekibi, 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



VEDA MESAJI



"Hiç unutmayacağım 4 yıl oldu. İstanbul'da ilk kupalarımı kaldırdım. Bu şehir beni insan olarak da geliştirdi. Bana her zaman sevgi gösteren ve güvenen taraftarları kalbimde taşıyacağım. Tüm zaferleriniz için sizi yakından takip edeceğim. Hepinize teşekkür ederim."





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