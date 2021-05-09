Monaco'nun zirve inadı sürüyor!

Fransa Ligue 1'de 36. hafta mücadelesinde Monaco, deplasmanda Reims'i 1-0 mağlup etti ve lider Lille ile aradaki puan farkını 5'e indirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Monaco'nun zirve inadı sürüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2021 20:16
Fransa Ligue 1'de 36. hafta karşılaşmasında Reims, Monaco'yu konuk etti.

Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Eliot Matazo kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 74'e yükselten ve lider Lille ile puan farkını 5'e düşüren Monaco, 3. sırada yer aldı. Reims ise 42 puanla 13. sırada yer aldı.

Monaco, gelecek hafta Rennes'i konuk edecek. Reims ise PSG deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.