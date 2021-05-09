Monaco'nun zirve inadı sürüyor!

Fransa Ligue 1'de 36. hafta karşılaşmasında Reims, Monaco'yu konuk etti.



Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Eliot Matazo kaydetti.



Bu sonucun ardından puanını 74'e yükselten ve lider Lille ile puan farkını 5'e düşüren Monaco, 3. sırada yer aldı. Reims ise 42 puanla 13. sırada yer aldı.



Monaco, gelecek hafta Rennes'i konuk edecek. Reims ise PSG deplasmanına gidecek.



