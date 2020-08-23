Monaco geri döndü, galibiyeti kaçırdı!

Fransa Ligue 1'de ilk hafta mücadelesinde Monaco, konuk ettiği Reims ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; asmonaco.com
Monaco geri döndü, galibiyeti kaçırdı!
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23 Ağustos 2020 16:13
Fransa Ligue 1'de ilk hafta karşılaşmasında Monaco, Reims'i konuk etti.

Louis II Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Monaco'nun gollerini 45+2. dakikada Disasi ve 55. dakikada Benoit Badiashile kaydetti. Konuk ekip Reims'in gollerini ise 5. dakikada Boulaye Dia ve 21. dakikada El Bilal Toure attı.

Monaco'nun Galatasaray'dan geri çağırdığı Henry Onyekuru, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 46. dakikada yerini Diop'a bıraktı.

Sezona 1 puanla başlayan Monaco, gelecek hafta Metz deplasmanına konuk olacak. Reims ise Lille'i ağırlayacak.

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