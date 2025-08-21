Mohamed Amoura, Benfica yolunda!

WOLFSBURG 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Benfica, hücum hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.Portekiz devi, Wolfsburg'un golcüsü Mohamed Amoura için bastırıyor.Taraflar arasında görüşmeler sürerken, Wolfsburg şu ana kadar gelen teklifleri geri çevirdi. Alman temsilcisi, 25 yaşındaki Cezayirli forvet için 40 milyon Euro'ya kadar bonservis talep ediyor. Bugün yeni temasların yapılacağı bildirildi.Mohamed Amoura, Benfica ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Şimdi gözler kulüpler arasında yapılacak pazarlıklarda.Benfica yönetiminin kararlı tavrı ve oyuncunun da isteği nedeniyle anlaşmanın sonuçlanması bekleniyor.Geçtiğimiz sezonda Wolfsburg formasıyla 34 maça çıkan Cezayirli forvet, 10 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.