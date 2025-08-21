21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
2-064'
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
1-1DA
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-190'
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
0-04'
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Mohamed Amoura, Benfica yolunda!

Benfica, Wolfsburg forması giyen Mohamed Amoura'yı kadrosuna katmak için şartları zorluyor.

calendar 21 Ağustos 2025 20:01 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 20:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Benfica, hücum hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Portekiz devi, Wolfsburg'un golcüsü Mohamed Amoura için bastırıyor.

WOLFSBURG 40 MİLYON EURO İSTİYOR


Taraflar arasında görüşmeler sürerken, Wolfsburg şu ana kadar gelen teklifleri geri çevirdi. Alman temsilcisi, 25 yaşındaki Cezayirli forvet için 40 milyon Euro'ya kadar bonservis talep ediyor. Bugün yeni temasların yapılacağı bildirildi.

AMOURA BENFICA İLE ANLAŞTI

Mohamed Amoura, Benfica ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Şimdi gözler kulüpler arasında yapılacak pazarlıklarda.

TRANSFERİN SONUCU MERAKLA BEKLENİYOR

Benfica yönetiminin kararlı tavrı ve oyuncunun da isteği nedeniyle anlaşmanın sonuçlanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Wolfsburg formasıyla 34 maça çıkan Cezayirli forvet, 10 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
