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Modeste transferi çıkmaza girdi

Galatasaray, sezon başında gündeminde olan Modeste'nin transferini rafa kaldırdı.

Kaynak: Güneş
Modeste transferi çıkmaza girdi
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09 Ekim 2018 11:30
Çin Kulübü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Anthony Modeste'nin transferi adına riskli durumun değişmemesi Galatasaray'ın Ocak ayında hamle yapma ihtimalini ortadan kaldırdı.

FIFA'ya başvuran Çin kulübü ile Modeste, anlaşmadığı sürece Galatasaray'a transferi söz konusu olmayacak. Eğer sorun çözülürse Sarı-Kırmızılılar, yeniden harekete geçecek.

Galatasaraylı yöneticiler, yaptıkları açıklamada, "Modeste'nin transferi adına hiçbir girişimimiz yok" diyerek transfere kapıları kapadılar.

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