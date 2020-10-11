Mitroglou, Süper Lig'i geri çevirdi!

Olimpik Marsilya, Türkiye'den de teklifler almasına rağmen kulüpten ayrılmayan Kostas Mitroglou'nu ayrılığa ikna etmeye çalışıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mitroglou, Süper Lig'i geri çevirdi!
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11 Ekim 2020 18:58
Olimpik Marsilya, Kostas Mitroglou'nu bir an önce başka bir kulübe satmayı hedefliyor.

Le10Sport'ta yer alan habere göre; sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan Kostas Mitroglou'na daha fazla para ödemek istemeyen Olimpik Marsilya, bonservsi bedeli talep etmedi. Mitroglou'nun yüksek olan maaşını vermeye ise hiçbir kulüp yanaşmadı. Yunan oyuncu ise maaşını birebir alamayacağı kulüplere gitmeyi kabul etmedi.

Bu gelişmeler üzerine Mitroglou, Türkiye'den de talipleri olmasına rağmen Marsilya'da kaldı.

İSVİÇRE VE KATAR'DAN TEKLİFLER

Yunan golcüyle İsviçre ve Katar'dan teklifler olduğu ve Yunan oyuncunun bu teklifleri kabul etmesi konusunda baskı yaptığı bilgisi verildi.

15 MİLYON EURO'YA GELDİ

32 yaşındaki Kostas Mitroglu, 2017 yazında 15 milyon euro bonservis karşılığında Benfica'dan Marsilya'ya transfer oldu. Son 2 sezonu Galatasaray ve PSV Eindhoven'da kiralık geçirdi.



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