Mitroglou, Süper Lig'i geri çevirdi!

Olimpik Marsilya, Kostas Mitroglou'nu bir an önce başka bir kulübe satmayı hedefliyor.



Le10Sport'ta yer alan habere göre; sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan Kostas Mitroglou'na daha fazla para ödemek istemeyen Olimpik Marsilya, bonservsi bedeli talep etmedi. Mitroglou'nun yüksek olan maaşını vermeye ise hiçbir kulüp yanaşmadı. Yunan oyuncu ise maaşını birebir alamayacağı kulüplere gitmeyi kabul etmedi.



Bu gelişmeler üzerine Mitroglou, Türkiye'den de talipleri olmasına rağmen Marsilya'da kaldı.



İSVİÇRE VE KATAR'DAN TEKLİFLER



Yunan golcüyle İsviçre ve Katar'dan teklifler olduğu ve Yunan oyuncunun bu teklifleri kabul etmesi konusunda baskı yaptığı bilgisi verildi.



15 MİLYON EURO'YA GELDİ



32 yaşındaki Kostas Mitroglu, 2017 yazında 15 milyon euro bonservis karşılığında Benfica'dan Marsilya'ya transfer oldu. Son 2 sezonu Galatasaray ve PSV Eindhoven'da kiralık geçirdi.



