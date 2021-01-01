Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Mitchell'dan, LeBron'a cevap: "Onun onayına ihtiyacımız yok!"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, Jazz ile ilgili görüşlerini paylaşmış olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in onayını aramadığını iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, Jazz ile ilgili görüşlerini paylaşmış olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in onayını aramadığını iddia etti.

Mitchell ve Rudy Gobert, All-Star Draftı'nda seçilen son iki oyuncu olmuştu. Kevin Durant Mitchell'i seçerken, James de Rudy Gobert'i almıştı.

Analist Charles Barkley, Draft'ta kalan son iki oyuncu hakkında yorum yaptıktan sonra James, Jazz yıldızlarından herhangi birini seçmemesi hakkında şunları söylemişti:

"Utah Jazz'e herhangi bir saygısızlık yok. Ama şunu anlamanız lazım ki, çocukken video oyunlarında Utah'ı hiç seçmezdik. Karl Malone ve John Stockton ne kadar büyük oyuncular olsalar bile, bu adamları video oyunlarında asla seçmezdik."

Mitchell, Deseret News'ten Sarah Todd'a James'in yorumları için şu yanıtı verdi:

"Kaba konuşmak istemiyorum ama gerçekten umurumda değil. İnsanlar uzun süredir benim hakkımda saçma sapan konuşuyor. Bu oyunu, onun veya herhangi birinin onayını almak için oynamıyoruz."

Mitchell ve Gobert ikilisi, başantrenör Quinn Snyder liderliğinde Jazz'i 27-9'luk bir dereceyle NBA'de zirveye taşımış durumda.

Mitchell sezonda 24.7 sayı ve 5.4 asist ortalamaları yakalarken, Gobert ise 14.2 sayı, 13.1 ribaund ve 2.7 blok istatistiklerine sahip.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal