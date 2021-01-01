Mitchell'dan, LeBron'a cevap: "Onun onayına ihtiyacımız yok!"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, Jazz ile ilgili görüşlerini paylaşmış olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in onayını aramadığını iddia etti.



Mitchell ve Rudy Gobert, All-Star Draftı'nda seçilen son iki oyuncu olmuştu. Kevin Durant Mitchell'i seçerken, James de Rudy Gobert'i almıştı.



Analist Charles Barkley, Draft'ta kalan son iki oyuncu hakkında yorum yaptıktan sonra James, Jazz yıldızlarından herhangi birini seçmemesi hakkında şunları söylemişti:



"Utah Jazz'e herhangi bir saygısızlık yok. Ama şunu anlamanız lazım ki, çocukken video oyunlarında Utah'ı hiç seçmezdik. Karl Malone ve John Stockton ne kadar büyük oyuncular olsalar bile, bu adamları video oyunlarında asla seçmezdik."



Mitchell, Deseret News'ten Sarah Todd'a James'in yorumları için şu yanıtı verdi:



"Kaba konuşmak istemiyorum ama gerçekten umurumda değil. İnsanlar uzun süredir benim hakkımda saçma sapan konuşuyor. Bu oyunu, onun veya herhangi birinin onayını almak için oynamıyoruz."



Mitchell ve Gobert ikilisi, başantrenör Quinn Snyder liderliğinde Jazz'i 27-9'luk bir dereceyle NBA'de zirveye taşımış durumda.



Mitchell sezonda 24.7 sayı ve 5.4 asist ortalamaları yakalarken, Gobert ise 14.2 sayı, 13.1 ribaund ve 2.7 blok istatistiklerine sahip.



