Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Mitchell: "Çocuklarıma, 'baban bunun bir parçasıydı' diyebilmek isterim"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, Jazz ile yaptığı maksimum kontrattan sonra, miras olarak bırakmak istediği şeylerden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, Jazz ile yaptığı maksimum kontrattan sonra, miras olarak bırakmak istediği şeylerden bahsetti.

All-Star oyuncu, sahadaki ve saha dışındaki insanları etkilemeye istekli olduğunu açıkladı:

"Uzun bir kariyeriniz varsa basketbol yaklaşık 10 ila 15 yıl içinde bitiyor, ama günün sonunda ben hala siyahi bir adamım.

Bu dünyada belli durumlar ve adaletsizlik söz konusu... Ben insanları eğitmek ve bir ülke olarak gelişebilmemiz için bir şeyler başlatabilecek insanlardan biri olmak istiyorum. İleride çocuklarıma, bu dünyada bunları yaptığımı söyleyebilirsem, çok mutlu biri olurum.

Bırakmak istediğim miras budur. Şampiyonluklar ve tüm bu maçlar harika şeyler, ama ben günün sonunda, önce siyahi bir adamımdır. Mirasım budur. Çocuklarıma 'Bak, baban bunun bir parçasıydı' diyebilmek istiyorum."

NBA, 2019-20 sezonu boyunca ırksal ve sosyal adaletsizliğe karşı tavır almıştı.

Mitchell ise, geçirdiği inanılmaz bireysel sezonun ardından Jazz ile 195.6 milyon dolara varak beş yıllık bir maksimum kontrat imzalayıp, resmi olarak takımın yüzü olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Mitchell, 69 normal sezon maçında 24.0 sayı, 4.3 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal