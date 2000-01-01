Mitchell: "Çocuklarıma, 'baban bunun bir parçasıydı' diyebilmek isterim"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, Jazz ile yaptığı maksimum kontrattan sonra, miras olarak bırakmak istediği şeylerden bahsetti.



All-Star oyuncu, sahadaki ve saha dışındaki insanları etkilemeye istekli olduğunu açıkladı:



"Uzun bir kariyeriniz varsa basketbol yaklaşık 10 ila 15 yıl içinde bitiyor, ama günün sonunda ben hala siyahi bir adamım.



Bu dünyada belli durumlar ve adaletsizlik söz konusu... Ben insanları eğitmek ve bir ülke olarak gelişebilmemiz için bir şeyler başlatabilecek insanlardan biri olmak istiyorum. İleride çocuklarıma, bu dünyada bunları yaptığımı söyleyebilirsem, çok mutlu biri olurum.



Bırakmak istediğim miras budur. Şampiyonluklar ve tüm bu maçlar harika şeyler, ama ben günün sonunda, önce siyahi bir adamımdır. Mirasım budur. Çocuklarıma 'Bak, baban bunun bir parçasıydı' diyebilmek istiyorum."



NBA, 2019-20 sezonu boyunca ırksal ve sosyal adaletsizliğe karşı tavır almıştı.



Mitchell ise, geçirdiği inanılmaz bireysel sezonun ardından Jazz ile 195.6 milyon dolara varak beş yıllık bir maksimum kontrat imzalayıp, resmi olarak takımın yüzü olmuştu.



Geçtiğimiz sezon Mitchell, 69 normal sezon maçında 24.0 sayı, 4.3 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



