Mitchell: "Beklediğimden daha iyi hissettim"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, dün gece Batı Konferansı playoff ilk turu 2. maçında Memphis Grizzlies'e karşı alınan 141-129'lik galibiyet sonrası konuştu.



16 Nisan'dan beri forma giymedikten sonra, dün geceki karşılaşmada 26 dakika sahada kalıp 25 sayı kaydeden Mitchell, şunları söyledi:



"Kendimi iyi hissediyorum. Kendimi playoff yoğunluğuna hazırladığım bir dönemden geçtim. Beklediğimden daha iyi hissettim ve bir bütün olarak, takımca birçok güzel iş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve bu da bu gece işimi kolaylaştırmış oldu. Her şeyi ben yapmak zorunda kalmadım. Sevdiğim noktalara gidip hücum edebildim. Onun dışında normalde yaptıklarımı da yaptım. Takım arkadaşlarım bunu benim için gerçekten kolaylaştırdılar."



"HAFİF BİR ENDİŞE OLDU"



Mitchell, ayak bileği konusunda tamamen rahat olmakla ilgili zihinsel engeli hâlâ aşmaya uğraştığını da, sözlerine ekledi:



"Yalan söylemeyeceğim, aklımın hep bir köşesindeydi. Beş haftadır oynamıyordum. Yaptığım her şey, başından beri belli bir kontrol altında yürütülüyordu. Bunların sonrasında playoffların tam ortasında takıma dahil olmak da, biraz gergin bir durum yarattı.



Lakin basketbol bu. İlk kez sıçradığınızda, yere indiğinizde veya hızlıca yön değiştirdiğinizde falan bunları aklınızdan zaten geçiriyorsunuz. Ama ilk ikisinde bir sorun çıkmayınca, 'Tamam, sıkıntı yok' diyorsunuz. Ve ben de iyi durumdaydım."



