Miralem Pjanic'in emeklilik planı

35 yaşındaki futbolcu Miralem Pjanic'in futboldaki geleceği merak konusu.



Kariyerinde daha önce Barcelona, juventus, Roma ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Miralem Pjanic, futbolu bırakmayı değerlendiriyor.



FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR



Nicolo Schira'nın haberine göre yeni bir takıma imza atıp atmayacağı merak konusu olan tecrübeli orta saha, futbolu bırakmayı ciddi olarak düşünüyor.



Boşnak futbolcu son olarak Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giymişti.





