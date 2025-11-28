28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
1-0
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
2-0
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
0-0
28 Kasım
Getafe-Elche
1-090'
28 Kasım
Como-Sassuolo
2-0
28 Kasım
Metz-Rennes
0-1
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
2-1

Miralem Pjanic'in emeklilik planı

35 yaşındaki Miralem Pjanic, emeklilik kararını gözden geçiriyor.

35 yaşındaki futbolcu Miralem Pjanic'in futboldaki geleceği merak konusu.

Kariyerinde daha önce Barcelona, juventus, Roma ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen Miralem Pjanic, futbolu bırakmayı değerlendiriyor.

FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre yeni bir takıma imza atıp atmayacağı merak konusu olan tecrübeli orta saha, futbolu bırakmayı ciddi olarak düşünüyor.

 Boşnak futbolcu son olarak Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giymişti.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
