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Milwaukee Bucks, Nik Stauskas'ı kadrosuna kattı!

Milwaukee Bucks'ın, serbest oyuncu Nik Stauskas ile tek yıllık bir kontrat imzalama üzerinde anlaştıkları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Milwaukee Bucks'ın, serbest oyuncu Nik Stauskas ile tek yıllık bir kontrat imzalama üzerinde anlaştıkları açıklandı.

Sacramento Kings'in 2014'te 8'inci sıradan Draft ettiği Stauskas, 2019-20 sezonunu İspanyol ekibi Kirolbet Baskonia ile geçirmişti.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Avrupa'da şansını denemeden önce beş NBA takımında oynamıştı.

Stauskas'ın en iyi NBA sezonu, 27 maça çıkıp 9.5 sayı ortalaması yakaladığı 2016-17 sezonuydu. Michigan çıkışlı oyuncu, kariyerinde %35.3 üçlük isabetine sahip.

Bir üniversite birinci sınıf öğrencisi olarak Stauskas, ulusal şampiyonluk maçına ulaşan Wolverines kadrosunda ilk beş oyuncusuydu. Sonraki yıl, Yılın En Büyük On Oyuncusu içinde seçilmiş ve All-Big Ten ilk beşi içinde yer almıştı.


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