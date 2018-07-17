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Milller, İngiltere'ye diş geçiremedi

Avrupa U19 Şampiyonası B grubunda Türkiye U19 Milli Takımımız, İngiltere U19 Milli Takımı'na 3-2 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Milller, İngiltere'ye diş geçiremedi
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17 Temmuz 2018 20:36
Avrupa U19 Şampiyonası B grubunda U19 Milli Takımımız, İngiltere U19 Milli Takımı ile yaptığı karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başayan ay yıldızlı millilerimiz, 2. dakikada Güven Yalçın'ın golü ile 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

İngilizlerin cevabı 22. dakikada geldi ve Japhet Tanganga'nın attığı golle skor 1-1 oldu.

45. dakikada Ben Brereton ve 54. dakikada Elliot Embleton'un ağları sarmasıyla İngilizler durumu 3-1'e getirdi.

U19 Milli Takımımız, 57. dakikada Metehan Güçllü'nün bulduğu golle durumu 3-2'ye getirdi ve bu skor maçın sonucunu belirledi.

Öte yandan 90. dakikada Metehan Güçlü kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Millilerimiz karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.



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