Avrupa U19 Şampiyonası B grubunda U19 Milli Takımımız, İngiltere U19 Milli Takımı ile yaptığı karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.Karşılaşmaya hızlı başayan ay yıldızlı millilerimiz, 2. dakikada Güven Yalçın'ın golü ile 1-0'lık üstünlüğü sağladı.İngilizlerin cevabı 22. dakikada geldi ve Japhet Tanganga'nın attığı golle skor 1-1 oldu.45. dakikada Ben Brereton ve 54. dakikada Elliot Embleton'un ağları sarmasıyla İngilizler durumu 3-1'e getirdi.U19 Milli Takımımız, 57. dakikada Metehan Güçllü'nün bulduğu golle durumu 3-2'ye getirdi ve bu skor maçın sonucunu belirledi.Öte yandan 90. dakikada Metehan Güçlü kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Millilerimiz karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.