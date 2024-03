Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in hedefi bir grand slam kazanmak

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, en büyük hayalinin bir grand slam kazanmak olduğunu söyledi.



Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta ana tablo karşılaşmalarında mücadele eden 21 yaşındaki Zeynep Sönmez, AA muhabirine, tenise çok küçük yaşlarda başladığını belirtti.



Disiplinli bir çalışma ile teniste ilerlediğini aktaran Zeynep, Roland Garros dışında bütün grand slam turnuvalarında oynadığını ifade etti. Zeynep, mayıs sonunda Roland Garros'da da mücadele edeceğini dile getirdi.



Performansını iyi hissettiğini ve antrenmanlarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirten Zeynep Sönmez, WTA 125 kategorisindeki önemli bir turnuvanın Antalya'da düzenlenmesinden dolayı da mutlu olduğunu kaydetti.



Tenisin çok uzun yıllar yapabilecekleri bir spor olmadığına dikkati çeken Zeynep, "Gittiğim yoldan, attığım her adımdan mutlu olmaya çalışıyorum. Spor hayatımdaki her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Tenis en fazla 35-38 yaş aralığına kadar yapılıyor. Bu kısıtlı sürede zamanımı en verimli şekilde, en mutlu olduğum şekilde geçirmeye çalışıyorum. En büyük hayalim bir grand slam kazanmak. Umuyorum bir gün bunu gerçekleştirebilirim. Olimpiyatlara katılmak ve dünya sıralamasında ilk 10'a girmek de her sporcunun olduğu gibi hayallerim arasında yer alıyor." diye konuştu.



Kendisinin Çağla Büyükakçay'ın başarılarıyla büyüdüğünü anlatan Zeynep, "Genç kız ve erkek sporculara, çocuklara destek olmak benim için çok kıymetli. Onlara ilham olabilme seviyesine umarım erişebilirim." ifadelerini kullandı.



Grand slam ve WTA'de mücadele eden Türk sporcuların maçlarının Türkiye'de canlı yayınlanması gerektiğine işaret eden Zeynep Sönmez, bu yayınlar sayesinde tenise olan ilginin artacağına inandığını vurguladı.



Zeynep Sönmez, Maria Sharapova ve Serena Williams'ı izleyerek büyüdüğünü, şimdi ise Victoria Azarenka ve Li Na'yı beğendiğini, onları örnek almaya çalıştığını sözlerine ekledi.