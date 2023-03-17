Milli tekvandocular Belçika Açık Tekvando Turnuvası'nda tatamiye çıkacak

Milli tekvandocular, 2024 Paris Olimpiyatları'na da kota puanı veren Belçika Açık Tekvando Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lommel kentinde düzenlenecek G2 kategorisindeki turnuvada Türkiye'yi 13'ü erkek, 8'i kadın olmak üzere toplam 21 sporcu temsil edecek.



Belçika Açık Tekvando Turnuvası'nda tatamiye çıkacak milli sporcular şunlar:



Kadınlar: Merve Dinçel (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Aleyna Şenyurt (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Özge Özbey (62 kilo) İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo)



Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Görkem Polat (58 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Arslan Demir (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Yusuf Kara (80 kilo) Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo).





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