Milli Takım'da Ozan Kabak duvarı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da Ozan Kabak'ın performansı alkış topladı.

Haber; Milliyet
Milli Takım'da Ozan Kabak duvarı!
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07 Eylül 2020 08:31
Sırbistan karşısında Merih Demiral'ın yerine Çağlar Söyüncü'nün defanstaki partneri Ozan Kabak oldu.

Genç futbolcu performansıyla tam not aldı. Milli oyuncu, yüzde 80 pas isabetiyle oynarken, kazandığı 8 ikili mücadele ile bu alanda zirveye çıktı. Kabak ayrıca 4 pas arası yaptı, 4 top kaptı ve üç kez rakip takımın atağını uzaklaştırdı.



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