Milli Takım'da goller Kerem'den

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde attığı 8 golün 4'ü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Takım'da goller Kerem'den
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15 Ekim 2024 12:29
Son güncelleme 15 Ekim 2024 12:46
A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 4 maçta attığı 8 gol'ün 4'ü Portekiz ekibi Benfica'da kariyerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Kerem, 4 golünü de İzlanda'ya attı. İzmir'de oynanan maçta 3 gol atan Kerem, deplasmanda da kapanış golünü ağlara yolladı.

Milli takımda Kerem'in ardından en çok gol atan isim 2 golle İrfan Can Kahveci oldu. İrfan, Karadağ ve İzlanda maçlarında gol sevinci yaşadı. Milli takımın diğer iki golü Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Ay-yıldızlı ekibin EURO 2024'te 5 maçta kaydettiği 8 gol, 7 farklı oyuncudan gelmişti.

Milli takımın, Montella yönetiminde EURO 2024 öncesinde oynadığı 8 maçta attığı 11 golün 9'una da farklı oyuncular imza atmıştı.

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